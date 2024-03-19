Москва и Сеул обсудили арест гражданина Южной Кореи в России по делу о шпионаже, случай требует детального расследования, рассказал ТАСС замглавы российского МИД Андрей Руденко.

«Этот вопрос обсуждался [с Сеулом], мы в курсе этой ситуации. Надеемся, что это не окажет влияния на наши двусторонние отношения. Хотя, конечно, этот случай требует детального расследования» — сказал замминистра.

В России ранее впервые по обвинению в шпионаже арестовали гражданина Республики Корея. Он был задержан во Владивостоке. Впоследствии мужчину этапировали в Москву.

В МИД отмечали, что прорабатывается вопрос консульского доступа к задержанному гражданину.