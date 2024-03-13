Захарова: прорабатывается вопрос консульского доступа к задержанному южнокорейцу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что прорабатывается вопрос консульского доступа к задержанному гражданину Южной Кореи.

Об этом она сказала в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что в России впервые по обвинению в шпионаже арестовали гражданина Республики Корея.

Он был задержан во Владивостоке. Впоследствии мужчину этапировали в Москву.