Захарова: прорабатывается вопрос консульского доступа к задержанному южнокорейцу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что прорабатывается вопрос консульского доступа к задержанному гражданину Южной Кореи.
- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что в России впервые по обвинению в шпионаже арестовали гражданина Республики Корея.
Он был задержан во Владивостоке. Впоследствии мужчину этапировали в Москву.
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