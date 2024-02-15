Трамп: готовность Байдена выделять миллиарды Киеву вызывает смех в НАТО

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готовность американского лидера Джо Байдена выделять украинским властям миллиарды долларов вызывает смех в НАТО.

«Они смеются над тупостью США, которыми руководит человек, отдающий $60 млрд каждый раз, когда кто-то просит», — цитирует его РИА Новости.

Трамп добавил, что в альянсе смеются над США, думая, что это «тупая страна», из-за решений властей государства. По его мнению, расходы НАТО на блок должны соответствовать американским, однако сейчас США вносят $200 млрд, а остальные — по $25 млрд.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе уже видят последствия отсутствия помощи Украине от США.