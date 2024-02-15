RT в Telegram
Подпишись

Столтенберг: в НАТО уже видят последствия отсутствия помощи Украине от США

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО уже видят последствия отсутствия помощи Украине от Соединённых Штатов.
Столтенберг: в НАТО уже видят последствия отсутствия помощи Украине от США
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Havana

Столтенберга спросили, не придёт ли помощь США в Киев слишком поздно. 

«Мы уже видим последствия того факта, что США не смогли принять решение, но я рассчитываю, что США смогут принять это решение», — отметил он.

По его словам, он ожидает, что американский конгресс согласует пакет для продолжения поддержки Киева. Он утвеждает, что помощь Киеву является «вкладом в безопасность» НАТО. 

Ранее сообщалось, что страны — участницы Североатлантического альянса уже подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить