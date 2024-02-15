Столтенберг: в НАТО уже видят последствия отсутствия помощи Украине от США

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО уже видят последствия отсутствия помощи Украине от Соединённых Штатов.

Столтенберга спросили, не придёт ли помощь США в Киев слишком поздно.

«Мы уже видим последствия того факта, что США не смогли принять решение, но я рассчитываю, что США смогут принять это решение», — отметил он.

По его словам, он ожидает, что американский конгресс согласует пакет для продолжения поддержки Киева. Он утвеждает, что помощь Киеву является «вкладом в безопасность» НАТО.

Ранее сообщалось, что страны — участницы Североатлантического альянса уже подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине.