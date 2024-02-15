Страны НАТО подписали контракты по производству оружия для Украины на $10 млрд

Страны — участницы Североатлантического альянса уже подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине. С заявлением об этом выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По прибытии на встречу глав оборонных ведомств альянса Столтенберг отметил, что во второй половине дня 15 февраля он будет председательствовать на заседании Совета Украины — НАТО, темой которого станет помощь Киеву.

«Мы должны нарастить производство. Страны НАТО за последние месяцы смогли согласовать и подписать контракты на $10 млрд», — приводит слова генсека НАТО ТАСС.

Ранее Столтенберг выступил с заявлением, согласно которому НАТО не видит непосредственной военной угрозы странам блока.