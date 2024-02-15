Страны НАТО подписали контракты по производству оружия для Украины на $10 млрд
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По прибытии на встречу глав оборонных ведомств альянса Столтенберг отметил, что во второй половине дня 15 февраля он будет председательствовать на заседании Совета Украины — НАТО, темой которого станет помощь Киеву.
«Мы должны нарастить производство. Страны НАТО за последние месяцы смогли согласовать и подписать контракты на $10 млрд», — приводит слова генсека НАТО ТАСС.
Ранее Столтенберг выступил с заявлением, согласно которому НАТО не видит непосредственной военной угрозы странам блока.