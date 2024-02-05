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Посол России заявил, что «разморозки» отношений с Нидерландами пока нет

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Подвижек в плане «разморозки» отношений с Нидерландами пока нет, но динамика диалога присутствует, заявил российский посол в Гааге и постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
Посол России заявил, что «разморозки» отношений с Нидерландами пока нет
  • © Министерство иностранных дел Российской Федерации

Он напомнил, что 31 января состоялась церемония вручения верительных грамот королю Виллему-Александру в королевском дворце Ноордейнде.

«Определённая динамика диалога присутствует, но о каких-либо подвижках в плане разморозки двусторонних отношений пока говорить не приходится», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

По словам Тарабрина, связи между странами разорваны по инициативе нидерландской стороны. Кроме того, отметил посол, в стране подогреваются русофобские настроения.

Ранее дипломат отметил, что о нападении России на страны Европы, о чём твердят военные на Западе, речи быть не может.

Также журналист Чей Боуз заявил, что в НАТО не понимают всей серьёзности слов о войне с Россией.

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