Посол России заявил, что «разморозки» отношений с Нидерландами пока нет
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Он напомнил, что 31 января состоялась церемония вручения верительных грамот королю Виллему-Александру в королевском дворце Ноордейнде.
«Определённая динамика диалога присутствует, но о каких-либо подвижках в плане разморозки двусторонних отношений пока говорить не приходится», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
По словам Тарабрина, связи между странами разорваны по инициативе нидерландской стороны. Кроме того, отметил посол, в стране подогреваются русофобские настроения.
Ранее дипломат отметил, что о нападении России на страны Европы, о чём твердят военные на Западе, речи быть не может.
Также журналист Чей Боуз заявил, что в НАТО не понимают всей серьёзности слов о войне с Россией.