Генералы западных стран не осознают всей серьёзности своих заявлений о войне с Россией.

С таким заявлением выступил ирландский журналист Чей Боуз.

«Чего не понимают идиотские диванные генералы на Западе, так это то, что если они действительно хотят войны с Россией и Китаем, они её получат», — написал он в соцсети X.

Ранее эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс заявил, что в сложившейся внешнеполитической обстановке можно выделить признаки начавшейся третьей мировой войны.

В Кремле заявили, что власти Германии встали на путь решительной конфронтации с Россией, это не является секретом.