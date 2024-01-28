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Журналист Боуз: в НАТО не понимают всей серьёзности слов о войне с Россией

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Генералы западных стран не осознают всей серьёзности своих заявлений о войне с Россией.

С таким заявлением выступил ирландский журналист Чей Боуз.

«Чего не понимают идиотские диванные генералы на Западе, так это то, что если они действительно хотят войны с Россией и Китаем, они её получат», — написал он в соцсети X.

Ранее эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс заявил, что в сложившейся внешнеполитической обстановке можно выделить признаки начавшейся третьей мировой войны.

В Кремле заявили, что власти Германии встали на путь решительной конфронтации с Россией, это не является секретом.

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