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Эксперт Хайс: происходящее в мире можно считать третьей мировой войной

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Эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс заявил, что в сложившейся внешнеполитической обстановке можно выделить признаки начавшейся третьей мировой войны.

Об этом он написал в статье для iDNES.

«Итак, третья мировая уже началась? Если учитывать конфликты низкой интенсивности (это такой же оксюморон, как и мировая война низкой интенсивности), то, пожалуй, да», — говорится в публикации.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запад угрожает развязать третью мировую войну из-за России.

Также председатель Народного совета ДНР Артём Жога заявил, что грамотные действия президента России помогли предотвратить начало третьей мировой войны.

Кроме того, независимый журналист Люк Риве выразил мнение, что, если Запад продолжит отправлять наёмников на Украину, мир рискует подойти к третьей мировой войне.

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