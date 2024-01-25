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Политик Филиппо: Запад угрожает развязать третью мировую войну из-за России

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Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил на своей странице в соцсети, что Запад угрожает развязать третью мировую войну из-за России.
Политик Филиппо: Запад угрожает развязать третью мировую войну из-за России
  • РИА Новости

«В то время, когда народ просыпается от глобализма... олигархия всё больше угрожает третьей мировой войной, запланированной и подготовленной!» — написал он.

Филиппо пояснил, что провокационные учения НАТО, которые станут самыми крупными за десятилетия, откровенно направлены против России.

Политик призвал остерегаться безумцев, которые пойдут «на всё, чтобы подчинить себе народ и достичь своей цели».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир ещё никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны.

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