Политик Филиппо: Запад угрожает развязать третью мировую войну из-за России
- РИА Новости
«В то время, когда народ просыпается от глобализма... олигархия всё больше угрожает третьей мировой войной, запланированной и подготовленной!» — написал он.
Филиппо пояснил, что провокационные учения НАТО, которые станут самыми крупными за десятилетия, откровенно направлены против России.
Политик призвал остерегаться безумцев, которые пойдут «на всё, чтобы подчинить себе народ и достичь своей цели».
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир ещё никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны.