Политик Филиппо: Запад угрожает развязать третью мировую войну из-за России

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил на своей странице в соцсети, что Запад угрожает развязать третью мировую войну из-за России.

«В то время, когда народ просыпается от глобализма... олигархия всё больше угрожает третьей мировой войной, запланированной и подготовленной!» — написал он.

Филиппо пояснил, что провокационные учения НАТО, которые станут самыми крупными за десятилетия, откровенно направлены против России.

Политик призвал остерегаться безумцев, которые пойдут «на всё, чтобы подчинить себе народ и достичь своей цели».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир ещё никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны.