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Трамп: мир никогда ещё не был столь близок к началу третьей мировой войны

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Экс-лидер США Дональд Трамп заявил, что мир ещё никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны.

Об этом информирует РИА Новости.

«Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания третьей мировой войны, как сейчас», — сказал он во время выступления перед своими сторонниками в штате Айова.

Трамп добавил, что предотвратит третью мировую.

Соединённые Штаты при администрации его президента США Джо Байдена стали «слабым и неэффективным государством», с мнением которого не считаются на мировой арене.

Ранее Трамп выразил мнение, что Байден может устроить «мировую войну» и уничтожить США до президентских выборов.

В сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наконец и до «избранных» дошло, что идёт не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир к колониализму.

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