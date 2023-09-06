Захарова заявила, что до «избранных» наконец дошла мысль о третьей мировой войне
- РИА Новости
Так она прокомментировала заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.
«Дошло наконец и до «избранных». Избранных стать инструментом. Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами», — написала Захарова в Telegram.
Дипломат призвала поинтересоваться у Данилова, не являются ли его слова «прозрением Украины в историческую эпоху».
Ранее секретарь СНБО Украины выступил с мнением, что Киев уже ведёт третью мировую войну. По его словам, она идёт определённое время в гибридном периоде, а сейчас вошла в активную фазу.