Захарова заявила, что до «избранных» наконец дошла мысль о третьей мировой войне

Наконец и до «избранных» дошло, что идёт не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир к колониализму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

«Дошло наконец и до «избранных». Избранных стать инструментом. Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами», — написала Захарова в Telegram.

Дипломат призвала поинтересоваться у Данилова, не являются ли его слова «прозрением Украины в историческую эпоху».

Ранее секретарь СНБО Украины выступил с мнением, что Киев уже ведёт третью мировую войну. По его словам, она идёт определённое время в гибридном периоде, а сейчас вошла в активную фазу.