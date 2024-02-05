Посол в Гааге: о нападении России на страны Европы речи быть не может
По его словам, у Москвы нет никакого интереса воевать со странами НАТО.
«Хочу напомнить, что президент России Владимир Владимирович Путин прямо и недвусмысленно заявил: у нашей страны нет интереса воевать с государствами НАТО – нет никаких территориальных разногласий, никакого геополитического или экономического смысла», — сказал дипломат.
Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что англосаксы продолжат вести против России прокси-войну и после «горячей» фазы конфликта на Украине.
Также журналист Чей Боуз заявил, что в НАТО не понимают всей серьёзности слов о войне с Россией.