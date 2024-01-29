Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что англосаксы продолжат вести против России прокси-войну и после «горячей» фазы конфликта на Украине.

Как указывает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.

В речи, посвящённой мероприятиям, прошедшим 27 января в честь 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, он указал, что в прошлом ленинградцы встали на защиту города от врага, однако и сейчас недруги России не дремлют.

«Неоднократно враг приходил с огнём и мечом на нашу землю. И сейчас США, НАТО и их сателлиты руками киевского нацистского режима и различного рода наёмников ведут прокси-войну против нашего народа и государства, которую англосаксонский мир не прекратит даже с окончанием «горячей» фазы конфликта на Украине», — сказал он.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Киеву было запрещено подписывать договор об урегулировании конфликта с Россией по указке экс-премьера Британии Бориса Джонсона и «прочих англосаксов».