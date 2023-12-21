Sham: семеро сирийских военных погибли при подрыве автобуса в Пальмире

Семеро сирийских военных погибли при подрыве автобуса на мине в Пальмире, ещё десять получили ранения.

Об этом информирует радиостанция Sham FM.

Отмечается, что мина была установлена на обочине дороги. Её привели в действие с помощью дистанционного устройства.

По данным радиостанции, к атаке причастны террористы «Исламского государства»*.

В октябре сирийский военный погиб от пулемётного огня боевиков в провинции Латакия.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.