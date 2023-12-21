Sham: семеро сирийских военных погибли при подрыве автобуса в Пальмире
- AP
Об этом информирует радиостанция Sham FM.
Отмечается, что мина была установлена на обочине дороги. Её привели в действие с помощью дистанционного устройства.
По данным радиостанции, к атаке причастны террористы «Исламского государства»*.
В октябре сирийский военный погиб от пулемётного огня боевиков в провинции Латакия.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.