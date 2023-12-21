RT в Telegram
Подпишись

Sham: семеро сирийских военных погибли при подрыве автобуса в Пальмире

Короткая ссылка
Семеро сирийских военных погибли при подрыве автобуса на мине в Пальмире, ещё десять получили ранения. 
Sham: семеро сирийских военных погибли при подрыве автобуса в Пальмире
  • AP

Об этом информирует радиостанция Sham FM.

Отмечается, что мина была установлена на обочине дороги. Её привели в действие с помощью дистанционного устройства.

По данным радиостанции, к атаке причастны террористы «Исламского государства»*.

В октябре сирийский военный погиб от пулемётного огня боевиков в провинции Латакия.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить