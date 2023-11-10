МИД: Россия надеется, что визит Аббаса в Москву состоится
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«Контакты с Аббасом есть. Мы ждали его с визитом в Москву, надеемся, что визит состоится», — цитирует РИА Новости Богданова.
По его словам, Россия исходит из того, что палестинская сторона сама определит удобное время.
Он отметил, что приглашение остаётся в силе.
Ранее Аббас обратился к лидерам арабских стран с предложением созвать экстренный саммит, чтобы прекратить израильскую агрессию в отношении жителей сектора Газа.