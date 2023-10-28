Президент Палестины призвал арабские страны созвать экстренный саммит

Президент Палестины Махмуд Аббас обратился к лидерам арабских стран с предложением созвать экстренный саммит, чтобы прекратить израильскую агрессию в отношении жителей сектора Газа.

«Президент Аббас призвал лидеров арабских стран созвать экстренный саммит, чтобы остановить эту жестокую агрессию против палестинского народа», — говорится в сообщении Al Qahera News.

Лидер ХАМАС в секторе Газа ранее заявил о готовности провести обмен с Израилем.

До этого член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение готово освободить всех захваченных гражданских лиц, но бомбардировки сектора Газа со стороны Израиля не позволяют сделать это.

По данным телеканала Al Arabiya со ссылкой на источники, Израиль предлагал прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников, но движение ХАМАС отвергло это предложение.