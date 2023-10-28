Al Hadath: лидер ХАМАС заявил о готовности обменять заложников с Израилем

Лидер ХАМАС в секторе Газа заявил о готовности провести обмен с Израилем.

«Мы готовы немедленно заключить сделку по обмену, которая включает всех наших израильских задержанных в обмен на всех палестинских пленных», — цитирует его Al Hadath.

Ранее член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение готово освободить всех захваченных гражданских лиц, но бомбардировки сектора Газа со стороны Израиля не позволяют сделать это.

По данным телеканала Al Arabiya со ссылкой на источники, Израиль предлагал прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников, но движение ХАМАС отвергло это предложение.