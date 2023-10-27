Al-Arabiya: Израиль предлагал прекращение огня в обмен на всех заложников ХАМАС

Израиль предлагал прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников, но движение ХАМАС отвергло это предложение.

Об этом информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Как передаёт РИА Новости, Израиль предлагал прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников и передачу тел погибших израильтян, но «ХАМАС отверг это предложение» и потребовал освобождения палестинских заключённых.

Также отмечается, что движение ХАМАС просило о длительном перемирии, но Израиль отказался отвечать на данное предложение.

Ранее член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение готово освободить всех захваченных гражданских лиц, но бомбардировки сектора Газа со стороны Израиля не позволяют сделать это.