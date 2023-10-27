RT в Telegram
Подпишись

Al-Arabiya: Израиль предлагал прекращение огня в обмен на всех заложников ХАМАС

Короткая ссылка
Израиль предлагал прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников, но движение ХАМАС отвергло это предложение.
Al-Arabiya: Израиль предлагал прекращение огня в обмен на всех заложников ХАМАС
  • AP

Об этом информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Как передаёт РИА Новости, Израиль предлагал прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников и передачу тел погибших израильтян, но «ХАМАС отверг это предложение» и потребовал освобождения палестинских заключённых.

Также отмечается, что движение ХАМАС просило о длительном перемирии, но Израиль отказался отвечать на данное предложение.

Ранее член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение готово освободить всех захваченных гражданских лиц, но бомбардировки сектора Газа со стороны Израиля не позволяют сделать это.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить