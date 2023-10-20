Глава Палестины отказался от переговоров с Байденом
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Об этом сообщило израильское государственное радио Kan со ссылкой на источник в канцелярии палестинского лидера.
Отмечается, что американская администрация попыталась организовать переговоры двух лидеров, но в Рамалле отказались, передаёт ТАСС.
Ранее международный журналист и политический обозреватель Анна ван Денски выразила мнение, что отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной «пощёчиной» Байдену.
По данным газеты WSJ, визит Байдена в Израиль сильнее втягивает США в палестино-израильский конфликт.