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Глава Палестины отказался от переговоров с Байденом

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Президент Палестины Махмуд Аббас отказался от телефонных переговоров с американским лидером Джо Байденом.
Глава Палестины отказался от переговоров с Байденом
  • AP
  • © Craig Ruttle

Об этом сообщило израильское государственное радио Kan со ссылкой на источник в канцелярии палестинского лидера.

Отмечается, что американская администрация попыталась организовать переговоры двух лидеров, но в Рамалле отказались, передаёт ТАСС.

Ранее международный журналист и политический обозреватель Анна ван Денски выразила мнение, что отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной «пощёчиной» Байдену.

По данным газеты WSJ, визит Байдена в Израиль сильнее втягивает США в палестино-израильский конфликт.

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