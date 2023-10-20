Глава Палестины отказался от переговоров с Байденом

Президент Палестины Махмуд Аббас отказался от телефонных переговоров с американским лидером Джо Байденом.

Об этом сообщило израильское государственное радио Kan со ссылкой на источник в канцелярии палестинского лидера.

Отмечается, что американская администрация попыталась организовать переговоры двух лидеров, но в Рамалле отказались, передаёт ТАСС.

Ранее международный журналист и политический обозреватель Анна ван Денски выразила мнение, что отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной «пощёчиной» Байдену.

По данным газеты WSJ, визит Байдена в Израиль сильнее втягивает США в палестино-израильский конфликт.