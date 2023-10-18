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WSJ: визит Байдена сильнее втягивает США в палестино-израильский конфликт

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Решение президента США Джо Байдена поехать в Израиль угрожает дипломатическим и политическим амбициям Вашингтона. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
WSJ: визит Байдена сильнее втягивает США в палестино-израильский конфликт
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Как говорится в материале, благодаря приезду Байдена в Израиль Соединённые Штаты будто сильнее ввязываются в конфликт, притом что «Белый дом уверял, что не пошлёт солдат на новую войну».

Издание пишет, что приоритетная задача Байдена — добиться освобождения заложников, но есть опасения, что визит президента и любая поддержка возможной наземной операции Израиля может осложнить переговоры.

Поездка Байдена также связана с его переизбранием, сообщает WSJ.

Так, отмечается, что хотя большинство американцев поддерживают Израиль, часть демократов уже начинает критиковать ответные удары по сектору Газа.

Перевод материала на русский язык приводит ИноТВ.

Байден заявил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда».

Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, США на данный момент препятствуют должному разрешению кризиса между Израилем и Палестиной.

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