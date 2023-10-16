Рябков: США препятствуют должному решению палестино-израильского кризиса

США на данный момент препятствуют должному разрешению кризиса между Израилем и Палестиной, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, на Вашингтоне лежит основная ответственность за возникновение кризиса, так как США пытались монополизировать его урегулирование.

«США... препятствуют сейчас должному решению», — сказал Рябков на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что дипломатическая активность нарастает.

Ранее стало известно, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной уже привело к гибели более 4 тыс. человек.