Рябков: США препятствуют должному решению палестино-израильского кризиса
- AP
- © Hatem Moussa
По его словам, на Вашингтоне лежит основная ответственность за возникновение кризиса, так как США пытались монополизировать его урегулирование.
«США... препятствуют сейчас должному решению», — сказал Рябков на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что дипломатическая активность нарастает.
Ранее стало известно, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной уже привело к гибели более 4 тыс. человек.