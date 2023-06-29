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Канцлер Нехаммер: нейтралитет Австрии должны учитывать при обсуждении гарантий для Украины

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Австрия и ряд других стран хотят, чтобы их нейтральный статус учитывали при обсуждении возможных гарантий безопасности для Украины, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.
Канцлер Нехаммер: нейтралитет Австрии должны учитывать при обсуждении гарантий для Украины
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Размышляем над тем, что должны быть предоставлены гарантии безопасности для Украины... Для нас важно то, чтобы наша нейтральная роль была действительно упомянута», — цитирует его ТАСС.

По словам Нехаммера, Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр «ясно заявили о своих сомнениях».

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Украина больше не является суверенным государством, достижение мира зависит от США, а не от неё.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украину ждёт сюрприз.

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