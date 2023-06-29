Канцлер Нехаммер: нейтралитет Австрии должны учитывать при обсуждении гарантий для Украины
- AP
- © Virginia Mayo
«Размышляем над тем, что должны быть предоставлены гарантии безопасности для Украины... Для нас важно то, чтобы наша нейтральная роль была действительно упомянута», — цитирует его ТАСС.
По словам Нехаммера, Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр «ясно заявили о своих сомнениях».
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Украина больше не является суверенным государством, достижение мира зависит от США, а не от неё.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украину ждёт сюрприз.