Канцлер Нехаммер: нейтралитет Австрии должны учитывать при обсуждении гарантий для Украины

Австрия и ряд других стран хотят, чтобы их нейтральный статус учитывали при обсуждении возможных гарантий безопасности для Украины, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

«Размышляем над тем, что должны быть предоставлены гарантии безопасности для Украины... Для нас важно то, чтобы наша нейтральная роль была действительно упомянута», — цитирует его ТАСС.

По словам Нехаммера, Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр «ясно заявили о своих сомнениях».

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Украина больше не является суверенным государством, достижение мира зависит от США, а не от неё.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украину ждёт сюрприз.