Сухопутные войска США не смогут выполнить план по набору 65 тысяч новобранцев в 2023 году

Американские сухопутные войска не смогут набрать 65 тыс. новобранцев в 2023 году, как это предусмотрено планом, заявила министр армии США Кристин Уормут на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената.

«Мы с начальником штаба [Сухопутных войск США генералом Джеймсом Макконвиллом] поставили очень амбициозную цель по набору 65 тыс. новобранцев в этом году. Мы не достигнем этой цели. Мы делаем всё возможное, чтобы максимально приблизиться к этому показателю, но мы не достигнем его», — цитирует её ТАСС.

Конечная численность состава составляет примерно 455 тыс. человек, отметил она.

Из-за этого на большинстве крупных объектов на территории страны находится меньше солдат, чем должно быть, считает Уормут.

Замглавы Минобороны по вопросам армии Гейб Камарилло ранее сообщил, что американская молодёжь не хочет служить в армии, при этом число желающих пойти в ВС сейчас — наименьшее за десятилетие.