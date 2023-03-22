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В Пентагоне заявили, что американская молодёжь не желает служить в армии

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Американская молодёжь не хочет служить в армии, при этом число желающих пойти в ВС сейчас — наименьшее за десятилетие. Об этом заявил замглавы Минобороны по вопросам армии Гейб Камарилло.
В Пентагоне заявили, что американская молодёжь не желает служить в армии
  • Gettyimages.ru

«Только 9% говорят о склонности к службе, что является самым низким показателем за десятилетие», — цитирует его РИА Новости.

По оценкам Камарилло, «поколение Z» не знает ничего о военной службе, а 75% практически ничего не знают об армии.

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