В Пентагоне заявили, что американская молодёжь не желает служить в армии

Американская молодёжь не хочет служить в армии, при этом число желающих пойти в ВС сейчас — наименьшее за десятилетие. Об этом заявил замглавы Минобороны по вопросам армии Гейб Камарилло.

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«Только 9% говорят о склонности к службе, что является самым низким показателем за десятилетие», — цитирует его РИА Новости. По оценкам Камарилло, «поколение Z» не знает ничего о военной службе, а 75% практически ничего не знают об армии.