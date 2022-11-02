Министр энергетики Швейцарии приняла решение уйти в отставку
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Об этом сообщает РИА Новости.
Свой уход с поста она объяснила личными мотивами.
«Сегодня утром я проинформировала своих коллег о своей отставке. Это происходит внезапно и раньше, чем предполагалось», — сказала Соммаруга на пресс-конференции.
Как указывает агентство, ранее муж Соммаруги перенёс инсульт. Министр отмечала, что болезнь близкого человека стала поворотным моментом, после которого нельзя продолжать жить как прежде.