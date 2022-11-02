Узнать больше

Министр энергетики Швейцарии приняла решение уйти в отставку

Короткая ссылка
Глава Федерального департамента окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Швейцарии Симонетта Соммаруга заявила о своём решении уйти в отставку.
Министр энергетики Швейцарии приняла решение уйти в отставку
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Свой уход с поста она объяснила личными мотивами.

«Сегодня утром я проинформировала своих коллег о своей отставке. Это происходит внезапно и раньше, чем предполагалось», — сказала Соммаруга на пресс-конференции.

Как указывает агентство, ранее муж Соммаруги перенёс инсульт. Министр отмечала, что болезнь близкого человека стала поворотным моментом, после которого нельзя продолжать жить как прежде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить