WAM: президент ОАЭ Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Украины по ряду вопросов
Отмечается, что Аль Нахайян заявил о приверженности ОАЭ продолжать оказывать посреднические усилия вокруг украинского кризиса.
«В этой связи президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам», — приводит сообщение РИА Новости.
Лидеры двух стран встретились в Санкт-Петербурге.
Ранее в ОАЭ сообщили, что президент страны посетит Россию с официальным визитом с целью оказания помощи «в достижении эффективных политических решений» украинского кризиса.