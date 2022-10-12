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WAM: президент ОАЭ Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Украины по ряду вопросов

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Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и российский лидер Владимир Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге, в ходе которых глава арабской страны проинформировал российского коллегу касательно позиции Украины по ряду вопросов. Об этом сообщило Эмиратское госагентство новостей WAM.

Отмечается, что Аль Нахайян заявил о приверженности ОАЭ продолжать оказывать посреднические усилия вокруг украинского кризиса.

«В этой связи президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам», — приводит сообщение РИА Новости.

Лидеры двух стран встретились в Санкт-Петербурге.

Ранее в ОАЭ сообщили, что президент страны посетит Россию с официальным визитом с целью оказания помощи «в достижении эффективных политических решений» украинского кризиса.

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