WAM: президент ОАЭ Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Украины по ряду вопросов

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и российский лидер Владимир Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге, в ходе которых глава арабской страны проинформировал российского коллегу касательно позиции Украины по ряду вопросов. Об этом сообщило Эмиратское госагентство новостей WAM.

Отмечается, что Аль Нахайян заявил о приверженности ОАЭ продолжать оказывать посреднические усилия вокруг украинского кризиса. «В этой связи президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам», — приводит сообщение РИА Новости. Лидеры двух стран встретились в Санкт-Петербурге. Ранее в ОАЭ сообщили, что президент страны посетит Россию с официальным визитом с целью оказания помощи «в достижении эффективных политических решений» украинского кризиса.