МИД России: линия на продвижение потенциала НАТО в АТР чётко оформляется

Линия на продвижение потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе любыми инструментами уже чётко оформляется, заявил директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел России Николай Ноздрев.

«Если оттолкнуться от решений июньского саммита альянса в Мадриде, касающихся глобализации «зоны ответственности» организации, то становится понятно, что линия на продвижение — с помощью любых инструментов — её потенциала в АТР уже чётко оформляется», — цитирует РИА Новости Ноздрева.

По его словам, данный процесс идёт с опорой на региональных партнёров — Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию.

Он отметил, что Токио, взяв курс на ремилитаризацию, заявляет о необходимости придания «натофикации» Азии необратимого характера.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что AUKUS намерен продвигать интересы НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.