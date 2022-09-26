В Польше вступил в силу запрет на въезд россиян с шенгенскими визами

С 26 сентября в Польше вступает в силу запрет на въезд в страну россиянам через воздушные и морские пункты пропуска.

Как сообщает РИА Новости, запрет коснётся граждан России с шенгенскими визами, в том числе, выданными третьими странами.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил в своих соцсетях, что распорядился ужесточить правила въезда в страну для россиян.

19 сентября вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.