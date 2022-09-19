военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава МВД Польши распорядился ужесточить правила въезда для россиян

Короткая ссылка
Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил в своих соцсетях, что распорядился ужесточить правила въезда в страну для россиян.
Глава МВД Польши распорядился ужесточить правила въезда для россиян
  • РИА Новости

«Я сегодня подписал распоряжение, ужесточающее ограничение въезда в Польшу граждан России. Это результат общих договорённостей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии», — цитирует его ТАСС.

19 сентября вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

Исключение сделано для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить