Глава МВД Польши распорядился ужесточить правила въезда для россиян

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил в своих соцсетях, что распорядился ужесточить правила въезда в страну для россиян.

«Я сегодня подписал распоряжение, ужесточающее ограничение въезда в Польшу граждан России. Это результат общих договорённостей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии», — цитирует его ТАСС.

19 сентября вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

Исключение сделано для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам.