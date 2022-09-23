Сийярто: Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона продолжит выдавать шенгенские визы россиянам.

Об этом он сказал в интервью ТАСС на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

«Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаём визы», — сказал министр.

Сийярто добавил, что речь идёт о шенгенских визах, в том числе многократных.

«Решения о том, что мы должны прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось», — указал он.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что финская сторона запретит въезд российским туристам по визам всех стран шенгенской зоны.