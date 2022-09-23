Российский МИД: угрозы ЕС не изменят решимость России реализовать цели военной операции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никакие угрозы стран Европейского союза не изменят решимость России реализовать цели военной операции.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят нашу решимость реализовать все цели и задачи специальной военной операции и обеспечить защиту русского населения», — говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что референдумы в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях полностью соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей этих территорий на самоопределение.

Ранее сообщалось, что порядка 40 международных наблюдателей приступили к работе на референдуме в ЛНР.