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Российский МИД: угрозы ЕС не изменят решимость России реализовать цели военной операции

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никакие угрозы стран Европейского союза не изменят решимость России реализовать цели военной операции.
Российский МИД: угрозы ЕС не изменят решимость России реализовать цели военной операции
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят нашу решимость реализовать все цели и задачи специальной военной операции и обеспечить защиту русского населения», — говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что референдумы в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях полностью соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей этих территорий на самоопределение.

Ранее сообщалось, что порядка 40 международных наблюдателей приступили к работе на референдуме в ЛНР.

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