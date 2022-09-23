Российский МИД: угрозы ЕС не изменят решимость России реализовать цели военной операции
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят нашу решимость реализовать все цели и задачи специальной военной операции и обеспечить защиту русского населения», — говорится в сообщении.
Она подчеркнула, что референдумы в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях полностью соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей этих территорий на самоопределение.
Ранее сообщалось, что порядка 40 международных наблюдателей приступили к работе на референдуме в ЛНР.