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TAC: США не хватит оружия в случае вооружённого конфликта с Китаем

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Бывший американский советник министра обороны и полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Соединённым Штатам не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооружённого конфликта с КНР из-за поставок вооружения на Украину.

По его мнению, которое он выразил в статье для журнала The American Conservative, американские ВМС предпримут попытку блокады тихоокеанского побережья Китая, если конфронтации вокруг Тайваня избежать не удастся.

Однако, отметил полковник, создав блокаду, США не смогут лишить Китай основного стратегического преимущества.

«Глубина территории страны на континенте с дружественной, богатой ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом», — констатировал он.

Вследствие длительной блокады, подчеркнул Макгрекор, США столкнуться с нехваткой вооружения.

«Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны», — заключил обозреватель.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в случае обострения ситуации вокруг Тайваня Китай сможет потопить большую часть надводных флотов США и Японии.

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