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Британия ослабила связанные со страхованием в авиаотрасли антироссийские санкции

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Великобритания ослабила санкции, касающиеся авиационной отрасли, для лиц, связанных с Россией, говорится в документе правительства страны.
Британия ослабила связанные со страхованием в авиаотрасли антироссийские санкции
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что было пересмотрено Положение 28 в первом параграфе Генеральной лицензии.

«Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, в отношении пунктов, указанных в параграфе 1(a), при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии», — приводит слова заявления РИА Новости.

Из документа следует, что данное послабление распространяется на определённые авиационные товары и технологии, включая авиационные газотурбинные двигатели и разработанные для них комплектующие.

Между тем ослабление санкций не относится к военным товарам и технологиям.

9 марта британское правительство в рамках антироссийских санкций ввело запрет на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий.

26 июля Великобритания расширила санкционный список в отношении России.

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