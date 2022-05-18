Экс-сотрудник ЦРУ Пиллар назвал ошибочным курс на «новую холодную войну» США с Россией
«По сути дела, Соединённые Штаты объявили новую холодную войну России», — заявил он.
По мнению Пиллара, новое противостояние наносит ущерб международной безопасности и усложняет урегулирование украинского кризиса.
Ранее политолог Сэмане Экван в статье для издания Kayhan заявила, что Соединённые Штаты не смогли установить однополярный миропорядок и закрепить свою лидирующую роль в нём после окончания холодной войны.
Аналитик хорватского издания Geopolitika Зоран Метер перечислил внешнеполитические ошибки США, совершённые после распада Советского Союза.