Политолог Kayhan: США не справились с ролью гегемона после окончания Холодной войны

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Соединённые Штаты не смогли установить однополярный миропорядок и закрепить свою лидирующую роль в нём после окончания Холодной войны. Об этом заявила политолог Сэмане Экван в статье для издания Kayhan.

По её словам, неспособность США справиться с ролью гегемона после распада СССР привела к ослаблению позиций Вашингтона на мировой арене.

«Самый важный пример из этой области — это последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому Союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны от России, однако они всё неоднократно доказали свою неспособность это сделать», — заявила Экван.

Она также напомнила об уходе американских войск из Афганистана, спровоцировавшем дискуссии о роли США в мире.

Ранее аналитик хорватского издания Geopolitika Зоран Метер перечислил внешнеполитические ошибки США, совершённые после распада Советского Союза.

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