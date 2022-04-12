Политолог Kayhan: США не справились с ролью гегемона после окончания Холодной войны
По её словам, неспособность США справиться с ролью гегемона после распада СССР привела к ослаблению позиций Вашингтона на мировой арене.
«Самый важный пример из этой области — это последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому Союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны от России, однако они всё неоднократно доказали свою неспособность это сделать», — заявила Экван.
Она также напомнила об уходе американских войск из Афганистана, спровоцировавшем дискуссии о роли США в мире.
Ранее аналитик хорватского издания Geopolitika Зоран Метер перечислил внешнеполитические ошибки США, совершённые после распада Советского Союза.