Аналитик Geopolitika Метер назвал четыре ошибки США после распада Советского Союза

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Аналитик хорватского издания Geopolitika Зоран Метер перечислил внешнеполитические ошибки США, совершённые после распада Советского Союза.

По его мнению, первым просчётом стала упущенная возможность для США нормализовать отношения с Россией после окончания холодной войны.

«Вашингтон, вероятно, навсегда упустил шанс для того, чтобы ввести Россию в западные политические и экономические структуры, а также организации по безопасности», — заявил Метер.

Второй ошибкой он считает превращение Китая в мирового промышленного и военного гиганта.

Другими недочётами американской внешней политики он назвал неудачи на Ближнем Востоке и предоставление большей политической независимости Европе.

«За последние десять лет пробудились старые гиганты, такие как Россия и Китай, а также некоторые другие, не менее амбициозные: Индия, Турция, арабский мир», — заключил Метер.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал совершённые Западом ошибки в отношениях с Россией.

Комментируя слова Борреля, политолог Руслан Бальбек в беседе с RT отметил, что Запад слишком поздно признал свои ошибки.

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