Аналитик Geopolitika Метер назвал четыре ошибки США после распада Советского Союза

Аналитик хорватского издания Geopolitika Зоран Метер перечислил внешнеполитические ошибки США, совершённые после распада Советского Союза.

По его мнению, первым просчётом стала упущенная возможность для США нормализовать отношения с Россией после окончания холодной войны.

«Вашингтон, вероятно, навсегда упустил шанс для того, чтобы ввести Россию в западные политические и экономические структуры, а также организации по безопасности», — заявил Метер.

Второй ошибкой он считает превращение Китая в мирового промышленного и военного гиганта.

Другими недочётами американской внешней политики он назвал неудачи на Ближнем Востоке и предоставление большей политической независимости Европе.

«За последние десять лет пробудились старые гиганты, такие как Россия и Китай, а также некоторые другие, не менее амбициозные: Индия, Турция, арабский мир», — заключил Метер.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал совершённые Западом ошибки в отношениях с Россией.

Комментируя слова Борреля, политолог Руслан Бальбек в беседе с RT отметил, что Запад слишком поздно признал свои ошибки.