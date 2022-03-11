Политолог Бальбек прокомментировал слова Борреля об ошибках Запада в отношениях с Россией

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Запад совершил ошибки в отношениях с Россией, включая обещание Украине вступления в НАТО.

Комментируя заявление Жозепа Борреля, политолог отметил, что Запад слишком поздно признал свои ошибки.

«Раз уж на то пошло, то пусть в качестве осознания своей вины коллективный Запад отменит санкции ЕС, а если нет, то, значит, и ни к чему все эти причитания», — сказал Бальбек.

Он отметил, что «хотелось бы получить компенсацию за причинённый вред».

«Что же касается НАТО, думаю, там осознали всю опасность приближения к российским границам», — заключил эксперт.

Ранее глава дипломатии ЕС Боррель признал совершённые Западом ошибки в отношениях с Россией.

Он также отметил, что обещание Украине и Грузии членства в НАТО было предложением, которое Запад не мог реализовать.