Политолог Бальбек прокомментировал слова Борреля об ошибках Запада в отношениях с Россией
- РИА Новости
Комментируя заявление Жозепа Борреля, политолог отметил, что Запад слишком поздно признал свои ошибки.
«Раз уж на то пошло, то пусть в качестве осознания своей вины коллективный Запад отменит санкции ЕС, а если нет, то, значит, и ни к чему все эти причитания», — сказал Бальбек.
Он отметил, что «хотелось бы получить компенсацию за причинённый вред».
«Что же касается НАТО, думаю, там осознали всю опасность приближения к российским границам», — заключил эксперт.
Ранее глава дипломатии ЕС Боррель признал совершённые Западом ошибки в отношениях с Россией.
Он также отметил, что обещание Украине и Грузии членства в НАТО было предложением, которое Запад не мог реализовать.