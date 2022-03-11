Депутат Рады Кива прокомментировал влияние Запада на Украину

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Депутат Рады Илья Кива в стриме RT «Летучка» прокомментировал влияние Запада на Украину.
Депутат Рады Кива прокомментировал влияние Запада на Украину
  • РИА Новости

«Это всё уничтожает мою нацию. И более того, это уже сегодня начало нести угрозу окружающим», — сказал он.

Кива также высказался о ситуации на Украине.

«Наша задача — уничтожить тот возродившийся нацизм на Украине, помочь моему братскому народу освободиться от внешнего управления англосаксов, которые превратили мою страну в колонию, в экспериментальный центр, а людей — в подопытный материал», — заявил он.

6 марта генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что депутату Верховной рады Илье Киве предъявлено подозрение в государственной измене, покушении на территориальную целостность страны, незаконном обращении с оружием и пропаганде войны.

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