Генпрокурор Украины заподозрила депутата Рады Киву в госизмене

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что депутату Верховной рады Илье Киве предъявлено подозрение в государственной измене, покушении на территориальную целостность страны, незаконном обращении с оружием и пропаганде войны.

«Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск», — написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

Прокурор пообещала, что позднее последуют арест, экстрадиция и суд.

Она обнародовала и сам документ, где указаны четыре статьи Уголовного кодекса Украины, по которым предъявлено обвинение.

Ранее Кива в комментарии для RT назвал ситуацию на Украине началом изменений, которые произойдут в ближайшее время во всём мире.