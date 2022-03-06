Генпрокурор Украины заподозрила депутата Рады Киву в госизмене
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«Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск», — написала Венедиктова на своей странице в Facebook.
Прокурор пообещала, что позднее последуют арест, экстрадиция и суд.
Она обнародовала и сам документ, где указаны четыре статьи Уголовного кодекса Украины, по которым предъявлено обвинение.
Ранее Кива в комментарии для RT назвал ситуацию на Украине началом изменений, которые произойдут в ближайшее время во всём мире.