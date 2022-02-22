Депутат Рады Кива назвал ситуацию на Украине началом глобальных изменений

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива в комментарии для RT назвал ситуацию на Украине началом глобальных изменений, которые произойдут в ближайшее время во всём мире.

«Ситуация, которая происходит на Украине, очень прогнозируемая, и это только начало глобальных изменений, которые произойдут в ближайшее время во всём мире, — передел сфер влияния в связи с окрепшей и вставшей на ноги Россией, которая заявила о своих правах и которая начала диктовать условия миру в рамках своей безопасности», — отметил он.

По его словам, ситуация в Донбассе является прямым результатом «политики и позиции Запада, англосаксов», «восемь лет назад получивших контроль над Украиной вследствие государственного переворота власти 2014 года и превративших её в свою колонию».

«Они использовали Украину в качестве своего ресурса, выкачивая из страны все соки, уничтожая экономику, и в качестве затравки — как раздражителя и провокатора России для возможности наложения экономических санкций», — заявил депутат.

По его словам, ДНР и ЛНР «стали точкой входа в возвращение влияния над украинским юго-востоком и центром в целом, и этот процесс неотвратим».

«Украинцы, глядя на Донбасс, увидели надежду и шанс на спасение от порабощения, устроенного над русскоговорящим населением геноцида», — отметил Кива.

Также украинский депутат заявил, что у стран Европы, в том числе Польши, Венгрии и Румынии, «всегда были амбиции по возвращению своих территорий, полученных Украиной в «ненавистное» советское время».

Он добавил, что «Тернопольская, Черновицкая, Львовская, Волынская области уже сейчас наполовину наполнены жителями с двойным гражданством, которые успешно работают чернорабочими за границей и только и ждут, когда их «освободят», «захватят» или «аннексируют»: для них разницы нет, лишь бы колбаса была вкусная».

«Поэтому западная часть Украины давно готова к отсоединению — и ей нужен только формальный повод, толчок. Но точно не нужно сожалеть обо всём этом. Чтобы воскреснуть и возродиться, приходится погибнуть», — заявил Кива.

Депутат заключил, что «в той конструкции и сложившейся ситуации у Украины всё равно не было будущего: слишком всё отравлено и изуродовано».

Ранее депутаты Государственной думы проголосовали за поправку о вступлении в силу договоров о дружбе с Луганской и Донецкой народными республиками.

21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.