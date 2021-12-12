«Тон предельно конкретный»: Песков рассказал о разговоре Путина и Байдена по Украине
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом отмечал, что российские войска никому не угрожают. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Песков уточнил, что на переговорах президент чётко сказал, что российские войска дислоцированы на территории России.
«И конечно, вот это нагнетание информационной напряжённости и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков также рассказал, что на встрече Байден заявил, что в случае якобы возможного «вторжения» России на Украину Москва будет финансово изолирована.
«Байден говорил о том, что если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда, — вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», — пояснил Песков.
Представитель Кремля уточнил, что тон переговоров лидеров был «предельно конкретный», президенты выказывают друг другу «атрибутику доброго общения».
Вместе с тем пресс-секретарь обратил внимание, что недружелюбные заявления Джо Байдена плохо сказываются на отношениях двух стран.
«Слишком много агрессивной риторики мы слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряжённости», — сказал он в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли в режиме видеосвязи 7 декабря. Беседа продлилась два часа.
По словам российского президента, разговор с Байденом был открытым и предметным, лидеры подробно поговорили по всем запланированным темам.
При этом на переговорах Байден высказался о якобы «угрожающем» характере передвижений российских войск рядом с границей Украины и заявил о возможных санкциях, которые США и их союзники готовы ввести в случае дальнейшей эскалации.
Путин призвал американского лидера не перекладывать ответственность на Москву и напомнил, что именно НАТО предпринимает «опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал» у российских границ.
Напомним, в последнее время в ряде западных стран и на Украине заявляли о якобы готовящемся «вторжении» России на украинскую территорию.
В частности, Джо Байден заявлял, что США в случае возможного «вторжения» России на Украину направят свои войска в соседние страны НАТО.
«Нам придётся направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», — цитирует его слова ТАСС.
При этом в конце ноября Песков подчёркивал, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов.
«И совершенно неправильно любые перемещения Вооружённых сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами», — заметил представитель Кремля.
Также Песков в интервью корреспонденту RT Илье Петренко подчеркнул, что в Москве видят «многочисленные утки», которые вбрасываются, о якобы запланированной «агрессии» России против Украины.
«При этом мы не слышим ни одного слова в адрес Украины, ни одного предостережения в адрес Киева в том плане, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на юго-востоке», — говорил он.
Владимир Путин также называл заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, алармистскими. В то же время президент подчёркивал, что Киев демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому комплексу мер, как и договорённости, достигнутые в нормандском формате.
Путин подчёркивал, что Россия никогда не становилась враждебной по отношению к другим государствам.
«Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определённая часть мира считает нас своими противниками», — отметил он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Вместе с тем в посольстве России в Лондоне акцентировали внимание на том, что ситуация на Украине становится более взрывоопасной из-за военной поддержки Киева странами НАТО.
Там отмечали, что «возможная российская агрессия против Украины» — это «фальшивый лозунг, которым слишком часто пользуют британские политики и лояльные СМИ».