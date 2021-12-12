Песков отметил конкретность тона переговоров Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден ведут диалог предельно конкретно, тональность их переговоров не терпит разночтений. С таким мнением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что президенты выказывают друг другу «атрибутику доброго общения».

«С точки зрения тем, с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов — это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны президента Путина, так и со стороны президента Байдена», — приводит РИА Новости его слова в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Переговоры Путина и Байдена прошли в режиме видеосвязи 7 декабря. Лидеры беседовали два часа.

Российский лидер заявил, что переговоры с президентом США были открытыми и конструктивными.