Песков отметил конкретность тона переговоров Путина и Байдена
- AP
Он отметил, что президенты выказывают друг другу «атрибутику доброго общения».
«С точки зрения тем, с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов — это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны президента Путина, так и со стороны президента Байдена», — приводит РИА Новости его слова в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Переговоры Путина и Байдена прошли в режиме видеосвязи 7 декабря. Лидеры беседовали два часа.
Российский лидер заявил, что переговоры с президентом США были открытыми и конструктивными.