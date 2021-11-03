«Обещают быть изнурительными»: почему Иран призвал «не разводить демагогию» на предстоящих переговорах по СВПД

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что цель переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий — «не развести демагогию», а достичь ощутимых результатов на основе уважения взаимных интересов. Он также обратил внимание, что США хотя и призывают к диалогу с Ираном, но одновременно вводят новые санкции против республики. Ранее в иранском МИД призвали Джо Байдена убедить международное сообщество, что «его подпись что-то значит». Тегеран также сообщил, что диалог о возвращении к ядерной сделке возобновится до конца ноября. По мнению экспертов, Иран хочет показать, что начинает терять терпение из-за неконструктивной позиции США по СВПД. Аналитики считают, что переговоры по ядерной сделке «обещают быть изнурительными».

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что цель переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) — «не развести демагогию», а достичь ощутимых результатов на основе уважения взаимных интересов.

«Группа «4+1» (Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия. — RT) должна быть готова вести переговоры с учётом взаимных прав и интересов всех сторон», — написал глава иранского МИД а своей странице в Twitter.

The purpose of negotiations is not talking for the sake of talking, but to achieve tangible results on the basis of respect for mutual interests.



The P4+1 should be ready for negotiations based on mutual interests & rights. 2/2 — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 2, 2021

Абдоллахиан также обратил внимание на то, что Белый дом призывает к переговорам с Ираном и заявляет о своей готовности вернуться к соблюдению СВПД. Однако одновременно вводит новые санкции против иранских физических и юридических лиц, сказал он.

«Мы внимательно следим за действиями г-на Байдена», — подчеркнул министр иностранных дел Ирана.

The White House calls for negotiations with Iran and claims to be ready to return to the JCPOA. Yet it simultaneously imposes new sanctions on Iranian individuals & entities.



We are closely examining Mr. Biden's behavior. 1/2 — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 2, 2021

Накануне официальный представитель МИД иранской республики Саид Хатибзаде заявил, что президент США Джо Байден должен убедить международное сообщество, включая всех участников СВПД, в том, что «его подпись что-то значит».

«Для этого нужны «объективные гарантии». На меньшее никто не согласится», — подчеркнул Хатибзаде.

The world is acutely aware of what Mr. Cruz confesses: that regimes in Washington are rogue.



Onus is on @POTUS to convince int'l community—incl all JCPOA participants—that his signature means something.



For that, "objective guarantees" needed. No one would accept anything less. https://t.co/Ax0WT9wJl2 — Saeed Khatibzadeh | سعید خطیب‌زاده (@SKhatibzadeh) November 1, 2021

Пост официального представителя МИД Ирана стал ответом на запись в Twitter американского конгрессмена Теда Круза, который сообщил, что у Байдена «нет никаких конституционных полномочий», позволяющих брать на себя обязательство не выводить США из СВПД в случае возвращения Вашингтона в ядерную сделку.

«Если только сенат не ратифицирует любую сделку с Ираном как официальный договор — а Байден знает, что этого НЕ произойдёт, — можно со стопроцентной уверенностью сказать, что следующий президент-республиканец её разорвёт», — отметил законодатель.

Nope. Joe Biden has ZERO constitutional authority to make that commitment.



Unless any deal w/ Iran is ratified by the Senate as a treaty—which Biden knows will NOT happen—it is a 100% certainty that any future Republican president will tear it up.



Again. https://t.co/x5UxZMAqsE — Ted Cruz (@tedcruz) October 31, 2021

Ранее Хатибзаде подтвердил, что диалог о возвращении к ядерной сделке возобновится до конца ноября, а точная дата будет объявлена в течение недели.

Переговорный процесс

Напомним, переговоры по СВПД между Ираном и «группой 4+1» (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия), а также отдельные консультации этих пяти стран с американской стороной без участия Тегерана, стартовали в апреле.

Стороны обсуждали вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения взятых ею на себя обязательств по ядерной программе и возвращения США к договорённостям в рамках СВПД.

В середине июня замглавы иранского МИД Аббас Аракчи объявил, что страны близки к достижению итогового соглашения. Позже, в том же месяце, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что переговоры «практически вышли на финишную прямую», добавив, что «последний шаг» будет самым трудным.

Переговоры по СВПД в Вене

Reuters

© EU Delegation in Vienna

Однако уже в июле Аракчи заявил, что Тегеран какое-то время не сможет вести переговоры, поскольку страна переживает «переходный период» — передачу власти. Он тогда отметил, что взаимодействие Ирана и «группы 4+1» не будет возобновлено, пока в стране не сформируется новое правительство.

18 июня в Иране прошли президентские выборы, на которых одержал уверенную победу глава судебной власти республики Ибрагим Раиси. Согласно конституции страны, президент возглавляет правительство. Инаугурация Раиси прошла 5 августа. После этого он сформировал новый состав исполнительных органов.

В Вашингтоне слова Аракчи о необходимости дождаться передачи власти расценили как «возмутительную попытку переложить с себя вину за нынешнюю тупиковую ситуацию относительно возвращения обеих стран к соблюдению СВПД». Американская сторона также обвинила Иран в затягивании обсуждения ядерной сделки.

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13 сентября Россия призвала всех своих партнёров по СВПД, включая Иран, а также представителей США «как можно скорее вернуться за стол переговоров и договориться на основе тех пониманий и элементов, которые удалось сформулировать в период с апреля по июнь». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что кратчайший путь к реанимированию «ядерной сделки» лежит через «встречное синхронизированное возвращение» Вашингтона и Тегерана к своим обязательствам, предусмотренным, в частности СВПД, «без довесков и изъятий».

В середине октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию вокруг СВПД. Стороны подтвердили, что восстановление ядерной сделки «в её изначальной сбалансированной конфигурации — единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлечённых сторон».

«Обозначен обоюдный настрой на скорейшее возобновление консультаций по СВПД в Вене», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Добиться реакции США»

Как отметил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, на фоне объявления о предстоящих переговорах по СВПД своими заявлениями Тегеран хочет показать, что начинает терять терпение из-за неконструктивной позиции США по вопросу ядерной сделки. По словам эксперта, неслучайно министр иностранных дел Ирана отмечает специфический характер политики Штатов в отношении республики.

«С одной стороны Вашингтон действительно говорит, что готов к переговорам, но этот диалог, по мнению американской стороны, может быть только на условиях США. С другой стороны — Соединённые Штаты всячески ужесточают условия, в которых эти переговоры будут проходить. Это американский стиль, американцы действуют в таком ключе уже несколько десятилетий в отношении иранской республики», — сказал аналитик.

Кроме того, как отметил член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян, у Тегерана есть опасение, что Вашингтон в будущем может не отвечать за действия прошлой администрации, тем более, что такой прецедент уже был. Эксперт напомнил ситуацию, при которой 45-й президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел свою страну из СВПД.

Белый дом

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© Caroline Purser

«Если переговоры Ирана с «группой 4+1», а также отдельные консультации этих пяти стран с США состоятся и будет принят совместный документ, под которым Байден поставит свою подпись, Тегеран хочет быть уверен, что через несколько лет его действие не отменит тот же Трамп, который уже заявил о желании переизбраться. Иран хочет получить гарантию того, что, если у власти окажется Трамп или другой республиканец, он не сможет отменить подпись Байдена. Это не прихоть Ирана, это вопрос его безопасности», — сказал Степанян в разговоре с RT.

Профессор Дипломатической академии МИД РФ, востоковед Александр Вавилов считает, что официальный представитель МИД Ирана, призывая Байдена убедить мировое сообщество, что его подпись под соглашением чего-то сто́ит, «закинул удочку и ждёт реакции, а также конкретных шагов Вашингтона».

«Это своего рода дипломатическо-политическое давление Тегерана, чтобы добиться реакции США по вопросу серьёзности намерений действующего американского лидера и способности Вашингтона выполнять свои обязательства», — пояснил Вавилов в комментарии RT.

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Он также спрогнозировал, что на предстоящих переговорах по СВПД, которые иранская сторона пообещала организовать до конца ноября, «будет развёрнута ожесточённая торговля» между Вашингтоном и Тегераном.

«Белый дом надеется выжать из Ирана больше того, к чему он изначально обязывался по СВПД. Поэтому диалог иранской стороны с «группой 4+1» и отдельные консультации с США обещают быть изнурительными», — подчеркнул эксперт.

По мнению Степаняна, в целом переговоры по СВПД могут быть успешными, если американская администрация не будет демонстративно пытаться надавить на Иран, желая остановить развитие атомной энергетики республики и её ядерную программу.

«Тегеран готов к сотрудничеству в этой отрасли, если не будут покушаться на его национальные интересы. Для развития республики не должно быть никаких угроз. Если американцы и европейцы готовы не проводить политику двойных стандартов, стремясь угодить своим союзникам на Ближнем Востоке, которые настроены против Ирана, то и Тегеран пойдёт им навстречу. Но американцы должны предпринимать больше усилий, чтобы вызвать доверие у иранской стороны, доказать, что в СВПД они хотят вернуться надолго», — заключил аналитик.