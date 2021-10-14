Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию вокруг СВПД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

«Подтверждено, что восстановление ядерной сделки в её изначальной сбалансированной конфигурации — единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлечённых сторон. Обозначен обоюдный настрой на скорейшее возобновление консультаций по СВПД в Вене», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Также в ходе телефонного разговора главы МИД «сверили часы» по ключевым вопросам двусторонней повестки, обсуждаемым в ходе переговоров в Москве.

6 октября в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России и Ирана.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы ядерной сделки, ситуацию в Закавказье, а также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.