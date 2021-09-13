В МИД России высказались о ситуации с СВПД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с договорённостями между МАГАТЭ и Ираном о продолжении взаимодействия прокомментировала ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

«Ожидаем также, что конструктивная и деловая атмосфера на сессии СУ МАГАТЭ придаст импульс подготовке очередного раунда консультаций в венском формате по восстановлению полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что «первопричины возникших сложностей с «ядерной сделкой» хорошо известны и пока не устранены».

«Призываем всех наших партнёров по СВПД, включая Иран, а также представителей США как можно скорее вернуться за стол переговоров и договориться на основе тех пониманий и элементов, которые удалось сформулировать в период с апреля по июнь», — заявила представитель МИД.

Захарова сообщила, что российская сторона исходит из того, что «кратчайший путь к реанимированию «ядерной сделки» лежит через встречное синхронизированное возвращение Вашингтона и Тегерана к своим обязательствам, предусмотренным СВПД и резолюцией СБ ООН 2231, без довесков и изъятий».

Она добавила, что Россия намерена этому всячески способствовать.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию вокруг СВПД.