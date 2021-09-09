Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Восстановление ядерной сделки в её изначальной сбалансированной конфигурации — единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлечённых сторон», — говорится в сообщении МИД России.

Также стороны обсудили ситуацию в Афганистане.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за то, чтобы при формировании правительства Афганистана были учтены интересы всех этнополитических сил страны.