Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки
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«Восстановление ядерной сделки в её изначальной сбалансированной конфигурации — единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлечённых сторон», — говорится в сообщении МИД России.
Также стороны обсудили ситуацию в Афганистане.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за то, чтобы при формировании правительства Афганистана были учтены интересы всех этнополитических сил страны.