Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Афганистане
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Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.
Отмечается, что ситуация в Афганистане была в «фокусе особого внимания» во время разговора министров.
«Москва и Тегеран заинтересованы в установлении стабильности в этой стране как важного фактора обеспечения безопасности в регионе и за его пределами», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за то, чтобы при формировании правительства Афганистана были учтены интересы всех этнополитических сил страны.