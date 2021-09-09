Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Афганистане

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора заявили о заинтересованности в установлении стабильности в Афганистане.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что ситуация в Афганистане была в «фокусе особого внимания» во время разговора министров.

«Москва и Тегеран заинтересованы в установлении стабильности в этой стране как важного фактора обеспечения безопасности в регионе и за его пределами», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за то, чтобы при формировании правительства Афганистана были учтены интересы всех этнополитических сил страны.