Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия выступает за то, чтобы при формировании правительства Афганистана были учтены интересы всех этнополитических сил страны.

Об этом она сказала в ходе брифинга.

Представитель МИД обратила внимание, что глава и члены вновь созданного правительства Афганистана имеют статус исполняющих обязанности, отметив, что это, «по-видимому, указывает на незавершённость процесса формирования правительства и в целом властной вертикали в этой стране».

«Россия последовательно выступает за должный учёт интересов всех этнополитических сил в Афганистане, построение нового государства», — заявила Захарова.

Она отметила, что Россия исходит из того, что «только так можно будет достигнуть устойчивого мира и согласия в афганском обществе и обеспечить мирное восстановление страны».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что уход американцев и их союзников из Афганистана привёл к возникновению новой кризисной ситуации.