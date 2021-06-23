Рябков: переговоры по ядерной сделке почти вышли на финишную прямую
- РИА Новости
«Могу сказать, что мы практически вышли на финишную прямую, это не преувеличение», — цитирует ТАСС Рябкова.
Он подчеркнул, что «последний шаг — он трудный самый».
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также заявил, что соглашение по ядерной сделке Ирана ближе, чем когда-либо.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что на переговорах по восстановлению ядерной сделки с Ираном достигнут прогресс практически по всем составным частям проекта итогового соглашения.