Рябков: переговоры по ядерной сделке почти вышли на финишную прямую

Участники венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе практически вышли на финишную прямую. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Могу сказать, что мы практически вышли на финишную прямую, это не преувеличение», — цитирует ТАСС Рябкова.

Он подчеркнул, что «последний шаг — он трудный самый».

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также заявил, что соглашение по ядерной сделке Ирана ближе, чем когда-либо.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что на переговорах по восстановлению ядерной сделки с Ираном достигнут прогресс практически по всем составным частям проекта итогового соглашения.