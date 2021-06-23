Рябков: переговоры по ядерной сделке почти вышли на финишную прямую

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Участники венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе практически вышли на финишную прямую. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков: переговоры по ядерной сделке почти вышли на финишную прямую
  • РИА Новости

«Могу сказать, что мы практически вышли на финишную прямую, это не преувеличение», — цитирует ТАСС Рябкова.

Он подчеркнул, что «последний шаг — он трудный самый».

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также заявил, что соглашение по ядерной сделке Ирана ближе, чем когда-либо.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что на переговорах по восстановлению ядерной сделки с Ираном достигнут прогресс практически по всем составным частям проекта итогового соглашения.

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