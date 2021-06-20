Ульянов рассказал о прогрессе по соглашению о восстановлении СВПД

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что на переговорах по восстановлению ядерной сделки с Ираном достигнут прогресс практически по всем составным частям проекта итогового соглашения.
Ульянов рассказал о прогрессе по соглашению о восстановлении СВПД
  • РИА Новости

«Итоги хорошие. Достигнут дальнейший прогресс практически по всем составным частям проекта итогового документа — и в том, что касается санкций, и в том, что касается плана имплементации. Результат хороший», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что осталось около пяти наиболее чувствительных вопросов, где требуются политические решения из столиц.

По его словам, нет необходимости продлевать техническое соглашение о проверках МАГАТЭ в Иране, срок которого истекает 24 июня.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашение по ядерной сделке Ирана ближе, чем когда-либо.

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