Ульянов рассказал о прогрессе по соглашению о восстановлении СВПД
- РИА Новости
«Итоги хорошие. Достигнут дальнейший прогресс практически по всем составным частям проекта итогового документа — и в том, что касается санкций, и в том, что касается плана имплементации. Результат хороший», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что осталось около пяти наиболее чувствительных вопросов, где требуются политические решения из столиц.
По его словам, нет необходимости продлевать техническое соглашение о проверках МАГАТЭ в Иране, срок которого истекает 24 июня.
Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашение по ядерной сделке Ирана ближе, чем когда-либо.